I dirigenti della Juventus sono ancora al lavoro per rinforzare la squadra e seguono da vicino gli sviluppi di mercato legati a Bernardo Silva e Goretzka. La società vuole offrire a Spalletti un calciatore con esperienza internazionale e qualità tecniche elevate. La trattativa resta aperta e si aspetta di capire se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane.

Tu chiamale se vuoi, occasioni. Il mercato estivo è ancora lontano, ma la Juve in queste settimane si sta guardando intorno con grande attenzione sui profili degli svincolati. Alle prese con la necessità di rispettare l'equilibrio finanziario e di inserire esperienza in una rosa mediamente giovane (come insegnano le lezioni degli ultimi anni di Inter, con Mkhitaryan, e Milan, con Modric), i dirigenti bianconeri, oltre ai difensori Marcos Senesi del Bournemouth e Celik della Roma, hanno messo gli occhi su due calciatori di lusso che a giugno saranno senza contratto: Bernardo Silva e Leon Goretzka. È quasi lapalissiano sottolineare che la concorrenza, italiana e internazionale, è fortissima su entrambi i giocatori e che a fare la differenza potrebbe essere una Juve qualificata o meno alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, un top a zero nell'uovo di Pasqua? Continua la caccia a Bernardo Silva e Goretzka

