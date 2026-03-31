Caccia all' uovo d' oro al Castello di Varano l' evento per bambini il lunedì di Pasquetta
Lunedì di Pasquetta, nel castello di varano si svolge una caccia all'uovo d'oro dedicata ai bambini. L’evento prevede più turni di ingresso, a partire dalle 10:15 fino alle 17:15, con una durata di circa un’ora ciascuno. Il castello, ambientazione incantata, ospita creature fantastiche e un mistero legato all’Uovo d’Oro, custodito dal Mago Gelo nella sua fortezza.
Inizio turni alle ore 10:15, 11:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15Durata dell'evento: circa un'oraUn castello incantato, popolato da creature fantastiche, ed un grande mistero da svelare: cos’è l’Uovo d’Oro che il temibile Mago Gelo custodisce nella sua fortezza e a cosa serve? A fare una preziosa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Articoli correlati
La Pasquetta di Chic Nic in una location nuova, l'evento al Castello di San Martino della VanezaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Cambia la location, ma non lo spirito: la Pasquetta di Chic Nic approda...
Leggi anche: Speciale Pasquetta al Museo Villa Bassi Rathgeb: evento per famiglie e bambini