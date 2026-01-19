Non la solita app | ecco lo strumento scientifico per riconoscere le piante e aiutare la ricerca

Urban Flor@ e floreurbane.it sono strumenti innovativi che permettono di riconoscere e documentare le piante presenti in contesti urbani. Questi strumenti digitali facilitano l’identificazione delle specie vegetali, contribuendo alla ricerca scientifica e alla promozione della biodiversità in città. Un supporto utile per appassionati, studenti e ricercatori interessati a conoscere meglio il patrimonio naturale urbano.

PISA – La natura in città ha nuovi alleati digitali. Nascono Urban Flor@ e il portale floreurbane.it, strumenti innovativi pensati per esplorare la biodiversità che ci circonda. Il progetto, battezzato Idm FLor, porta la firma del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, in collaborazione con l’Università di Trieste (capofila) e la Fondazione per la Flora Italiana. L’iniziativa copre sette realtà urbane. Oltre alle metropoli come Milano, Roma e Palermo, e ai centri di confine come Trieste e Gorizia, i riflettori sono puntati sulla Toscana con Pisa ed Empoli. L’applicazione è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Palazzoli (Inca Cgil): "Aiutare i lavoratori a riconoscere le malattie professionali"

Palazzoli di Inca Cgil sottolinea l'importanza di supportare i lavoratori nel riconoscimento delle malattie professionali. I dati Inail di ottobre 2025 mostrano un aumento delle malattie correlate al lavoro, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza e tutela. Un’azione mirata può contribuire a migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, prevenendo rischi e favorendo un ambiente lavorativo più sicuro per tutti.

