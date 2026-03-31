Burgos-Ceuta mercoledì 01 aprile 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 1 aprile 2026 alle ore 20:00 si disputerà la partita tra Burgos e Ceuta. Il Burgos, dopo aver vinto quattro delle ultime cinque partite e aver ottenuto un pareggio contro l’Eibar, si trova in una posizione favorevole in classifica, con possibilità di entrare nella zona playoff e di avvicinarsi alla promozione diretta.

Il Burgos a Valladolid ha ottenuto la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate, cui si aggiunge il pareggio per 0-0 sul campo dell’Eibar, e ora non solo è entrato con forza nella zona playoff ma vede la promozione diretta non più così lontana. Anche il Ceuta ha vinto nel weekend, per 2-1 in casa contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Burgos-Ceuta (mercoledì 01 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Iraq-Bolivia (Playoff interzona mercoledì 01 aprile 2026 ore 05:00): formazioni, quote, pronosticiIraq e Bolivia si giocano un posto nel Grippo I della fase finale dei Mondiali, che al suo interno vede Francia, Norvegia e Senegal. Racing Santander-Sporting Gijon (mercoledì 01 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronosticiEl Sardinero sarà teatro di una sfida particolare per un Racing Santander reduce da due sconfitte consecutive segna segnare nemmeno un gol, ed la... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Burgos CF - AD Ceuta FC Pronostico e confronto quote 01.04.2026; Pronostici calcio oggi: dritte, variazioni, multiple e analisi Blab Index by #Pasto22. Quote, comparazione, exchange.