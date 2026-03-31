Iraq-Bolivia Playoff interzona mercoledì 01 aprile 2026 ore 05 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 1 aprile 2026 alle 05:00 si disputa il playoff interzona tra Iraq e Bolivia per accedere alla fase finale dei Mondiali, inseriti nel Gruppo I insieme a Francia, Norvegia e Senegal. La partita deciderà quale delle due squadre avanzerà nel torneo mondiale, che si svolge con le altre nazionali già qualificate. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dagli operatori di scommesse.

Iraq e Bolivia si giocano un posto nel Grippo I della fase finale dei Mondiali, che al suo interno vede Francia, Norvegia e Senegal. Anche se le due squadre in campo cercheranno di superarsi, sullo sfondo c’è la questione Iran, che si è qualificato e dovrebbe giocare le sue partite negli Stati Uniti. Questo potrebbe. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Iraq-Bolivia (Playoff interzona mercoledì 01 aprile 2026 ore 05:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Nuova Caledonia-Giamaica (Playoff Interzona, 27 marzo 2026 ore 04:00): formazioni, quote, pronosticiL’allargamento a 48 squadre del mondiale 2026 ha permesso a tante squadre di inseguire il sogno della fase finale: una di queste è la Nuova... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Congo, Giamaica, Iraq e Bolivia in finale. Come funzionano gli spareggi intercontinentali; Non solo l'Italia: martedì le due finali playoff extra-europee, in palio i Mondiali; Finisce il sogno Mondiale di Nuova Caledonia e Suriname; Mondiali 2026: le nazionali qualificate e il calendario degli spareggi. Ecco il sorteggio del playoff interzona per il Mondiale 2026!Oltre ai playoff europei, sono stati sorteggiati oggi anche i playoff interzona per il Mondiale 2026. Chi saranno le ultime due nazionali che voleranno negli States? Una giornata piena nella sede ... generationsport.it Mondiali: l'ultima volta di RD Congo, Giamaica, Iraq e Bolivia di Alessio Grossi - facebook.com facebook