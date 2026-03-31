Buon compleanno Carlo Rubbia Isabella Ferrari Lele Mora…

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità del mondo dello spettacolo e della scienza. Tra loro ci sono un premio Nobel per la fisica, un'attrice, un talent scout e altri protagonisti noti nel loro settore. Le celebrazioni riguardano persone di diverse età e carriere, con auguri che arrivano da amici e fan. La giornata si presenta come un'occasione per ricordare i loro traguardi e la loro presenza pubblica.

Buon compleanno Carlo Rubbia, Anna Finocchiaro, Isabella Ferrari, Tommaso Forese, Marco Vignudelli, Christopher Walken, Domenico Mogavero, Al Gore, Lele Mora, Olli Rehn, Jacopo Fo, Marcello Sorgi, Luca Doninelli, Antonio Ingroia, Antonio Martusciello, Francesco Moriero, Ewan McGregor, Ivan Origone, Eros Pisano. Oggi 31 marzo compiono gli anni: Tommaso Forese, operatore sicurezza; Marco Vignudelli, giornalista; Franco Abbina, attore; Shirley Jones, attrice; Carlo Rubbia, fisico; Antonio Giorgi, fantino; Mario Maffucci, giornalista; Piergiorgio Debernardi, vescovo; Massimo Riva, giornalista, politico; Claudio Procesi, matematico; Giulio Verocai, ex hockeista; Franco Borgia, politico; Franco Braga, politico; Mariella Mazzetto, politica; Massimo Scolari, architetto, pittore, designer; Christopher Walken, attore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Carlo Rubbia, Isabella Ferrari, Lele Mora… Articoli correlati Lele Mora: Ventura sciolse il contratto per lo stalkingLele Mora ha rivelato che la rottura con Simona Ventura è stata causata dalla pressione esercitata da Fabrizio Corona. Buon compleanno Carlo Nordio, Dorothea delle Chiaie…Buon compleanno Dorothea delle Chiaie, Carlo Nordio, Mamie van Doren, Giuliana Longari, Domenico Gramazio, Giovanni Valentini, Franco Ordine, Lidia... Buon compleanno Franca Leosini, Simonetta Ragionieri, Carlo VernaOggi 16 marzo compiono gli anni: Simonetta Ragionieri, manager; Renato Guarini, statistico; Franca Leosini, giornalista, conduttrice tv; Salvatore di...