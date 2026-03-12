Lele Mora ha dichiarato che la fine del suo rapporto con Simona Ventura è avvenuta a causa di pressioni di Fabrizio Corona, che avrebbe influito sulla decisione di interrompere il contratto tra Mora e Ventura. La vicenda riguarda il rapporto tra Mora, Ventura e Corona, con Mora che ha reso pubblica questa motivazione. La notizia si basa sulle sue affermazioni e non su fonti ufficiali o conferme.

Lele Mora ha rivelato che la rottura con Simona Ventura è stata causata dalla pressione esercitata da Fabrizio Corona. L’ex manager ha confermato che la conduttrice si sentiva perseguita e ha costretto l’agenzia a scegliere tra lei e il fotografo. La separazione definitiva avvenne nel gennaio del 2006, dopo anni di collaborazione proficua. La decisione finale fu presa quando la Ventura chiese al suo agente di allontanare il paparazzo o perdere la sua rappresentanza. Lele Mora scelse di mantenere i legami personali con Corona, chiudendo definitivamente ogni rapporto lavorativo con la star televisiva. Il conflitto tra affetti privati e obblighi professionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lele Mora: Ventura sciolse il contratto per lo stalking

Articoli correlati

Lele Mora rompe il silenzio: bordate a Corona e segreti sulle star che lo volevanoLele Mora torna a far parlare di sé con dichiarazioni esplosive su Fabrizio Corona e rivelazioni intime sulla sua vita privata.

Costantino Vitagliano: De Filippi, Costanzo e il crollo di Lele MoraOspite di Ciao Maschio, Costantino Vitagliano ripercorre l'ascesa dopo Uomini e Donne e il prezzo pagato: attacchi di panico, fuga all'estero e il...

Aggiornamenti e notizie su Lele Mora

Lele Mora smentisce Fabrizio Corona e attacca anche Barbara D’UrsoLe parole di Lele Mora sul caso Corona e sul futuro di Mediaset Chi parla è Lele Mora, ex potentissimo agente dello spettacolo italiano, storicamente ... assodigitale.it

Smettila di dire pagliacciate, Lele Mora contro Fabrizio Corona: il caso Mediaset e le parole su Barbara d’UrsoLele Mora critica duramente Fabrizio Corona e le accuse contro Mediaset lanciate in Falsissimo. Nell’intervista parla anche di Barbara d’Urso e Costantino Vitagliano. gay.it