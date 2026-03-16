Buon compleanno Franca Leosini Simonetta Ragionieri Carlo Verna

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità italiane: Franca Leosini, nota giornalista e conduttrice televisiva; Simonetta Ragionieri, presidente dell’Ordine dei giornalisti; Carlo Verna, presidente dell’Ordine dei giornalisti; Elena Bonelli, giornalista e scrittrice; Eugenio Bennato, musicista e compositore; e Mario Canzio, giurista e docente universitario. Sono stati celebrati i loro traguardi personali e professionali con messaggi di auguri e riconoscimenti pubblici.

Oggi 16 marzo compiono gli anni: Simonetta Ragionieri, manager; Renato Guarini, statistico; Franca Leosini, giornalista, conduttrice tv; Salvatore di Cristina, arcivescovo; Bruno Boero, allenatore pallacanestro. Stadio Roma. Veloccia: ok tempi per Euro 2032, gia’ incontri con commissario governo Copyright © 2010 - 2026 [email protected] Direttore responsabile Arrigo d'Armiento [email protected] Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010 . 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Franca Leosini, Simonetta Ragionieri, Carlo Verna Articoli correlati Buon compleanno Carlo Nordio, Dorothea delle Chiaie…Buon compleanno Dorothea delle Chiaie, Carlo Nordio, Mamie van Doren, Giuliana Longari, Domenico Gramazio, Giovanni Valentini, Franco Ordine, Lidia... Buon compleanno Fausto delle Chiaie, Carlo Paris, Jo Champa…Buon compleanno Fausto delle Chiaie, Carlo Paris, Jo Champa, Carolina di Monaco, Ciro Falanga, Dario Rivolta, Stéphane Lissner, Max Pisu, Marco... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Franca Leosini Franca Leosini compie 90 anni: da Storie Maledette ai leosiners, la carriera della regina del true crimeCompie 90 anni Franca Leosini. Nata a Napoli il 16 marzo del 1934, la regina del true crime e di Storie maledette festeggia oggi il suo 90esimo compleanno, dopo una brillante carriera tra ... ilmessaggero.it Franca Leosini compie 90 anni: da Storie Maledette ai leosiners, la carriera della regina del true crimeNata a Napoli il 16 marzo del 1934, Franca Lando - Leosini è il cognome da coniugata - si laurea in Lettere Moderne dopo il diploma al liceo classico. Giornalista pubblicista dall'11 luglio del 1974, ... corriereadriatico.it