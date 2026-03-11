Kanye West | concerto unico al SoFi per il nuovo album Bully

Il 3 aprile si terrà al SoFi Stadium di Los Angeles un concerto di Kanye West, noto anche come Ye, per promuovere il suo nuovo album intitolato Bully, che sarà pubblicato il 20 marzo 2026. L’evento rappresenta l’unico appuntamento dal vivo legato alla promozione del disco. La data e il luogo sono stati annunciati dall’artista, che si prepara a esibirsi davanti al pubblico in questa occasione speciale.

Kanye West, noto anche come Ye, ha fissato al 20 marzo 2026 l’uscita del disco intitolato Bully. Per sostenere il lancio, l’artista ha confermato un concerto unico al SoFi Stadium di Los Angeles per il 3 aprile. L’evento segna il ritorno sulle scene dopo una pausa e segue diverse date internazionali recenti. L’annuncio include un meccanismo di selezione per i biglietti gratuiti rivolto a chi si è pre-registrato sul sito dedicato all’evento. Questa mossa mira a coinvolgere direttamente la base di fan più fedeli, escludendo la vendita aperta al pubblico generico. La strategia riflette un approccio mirato alla comunità esistente piuttosto che all’espansione casuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

