Una giovane, vittima di episodi di bullismo da parte di alcune coetanee, si è recata in questura accompagnata dai genitori per denunciare le aggressioni subite. Dopo aver raccolto le testimonianze, le forze dell'ordine hanno emesso un ammonimento nei confronti delle ragazze coinvolte. L’episodio rappresenta un caso in cui la denuncia ha portato a un intervento ufficiale delle autorità.

Aggredita nei pressi del Politeama Greco, a febbraio, la ragazza ha raccontato l’episodio. Emessa, nei confronti di due minorenni, di 13 e 14 anni, la misura prevista dal decreto Caivano. Coinvolte anche le rispettive famiglie LECCE – Non è solo un episodio di bullismo tra ragazze. La differenza, questa volta, è che si arriva fino in questura. Non è per niente scontato. Una ragazza, presa di mira da alcune coetanee con atti di bullismo, si è presentata con i genitori all’Ufficio minori della questura di Lecce. Da qui è partita l’attività della polizia che ha portato all’emissione di due provvedimenti di ammonimento nei confronti di due ragazze, di 14 e 13 anni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Bullizzata da coetanee, va a denunciare con i genitori: scatta l’ammonimento del questore

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