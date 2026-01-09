Matteo Bassetti trascina Heather Parisi in tribunale Aveva scritto | Presidente Trump metta sul radar questo professore italiano

Matteo Bassetti ha citato in giudizio Heather Parisi, dopo che quest’ultima aveva commentato pubblicamente il suo lavoro accademico. Parisi, ex ballerina, aveva criticato il curriculum di un professore universitario, suscitando l’intervento legale di Bassetti. La vicenda evidenzia come le opinioni personali possano portare a conseguenze legali, anche in ambiti apparentemente distanti dal mondo accademico o dello spettacolo.

«Una ballerina in pensione che critica il curriculum di un professore universitario. Non è uno scherzo ma la realtà di Heather Parisi. Mi auguro, per lei, che abbia guadagnato abbastanza per permettersi un buon avvocato qui in Italia. Cara Signora Parisi ci vediamo in tribunale ». Queste le parole che il medico Matteo Bassetti affida su X dopo aver letto un post che lo riguarda. A scriverlo la nota showgirl Heather Parisi, che ha criticato le posizioni del virologo contro il ministro della sanità USA Robert Francis Kennedy Jr (quest'ultimo molto stimato invece tra i no vax).

