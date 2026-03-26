Trascina un uomo tra la vegetazione e lo picchia con un ramo per rapinarlo | arrestato

Nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, i carabinieri di Verona sono intervenuti in seguito a una richiesta di aiuto ricevuta al 112. Durante l’intervento, hanno arrestato un uomo che aveva trascinato un’altra persona tra la vegetazione e lo aveva colpito con un ramo per rapinarlo. La scena si è svolta alla luce del sole e l’arresto è stato effettuato sul posto.

È stata la stessa vittima ad avvisare i carabinieri di quanto avvenuto in pieno giorno in viale Palladio a Verona e a riconoscere poi il presunto aggressore Una feroce rapina avvenuta alla luce del sole, si è conclusa l'arresto del presunto aggressore. Il tutto ha avuto luogo nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, quando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Verona, hanno dato risposta alla richiesta di intervento inoltrata al 112 da un uomo che poco prima aveva vissuto istanti di vero terrore. Mentre si trovava in un parcheggio pubblico situato in viale Palladio sarebbe stato sorpreso e trascinato con brutale violenza nel fitto della vegetazione adiacente. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Trascina un uomo tra la vegetazione e lo picchia con un ramo per rapinarlo: arrestato Articoli correlati Leggi anche: Rapina un uomo, lo picchia, lo getta sul Naviglio e poi estorce denaro a un avvocato: arrestato violento Trascina la moglie per i capelli, poi picchia le figlie: arrestato albaneseÈ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese (Milano), che lo hanno richiuso in carcere su... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trascina un uomo tra la vegetazione e... Temi più discussi: Quando l'argine crollò di Andrea Debandi. Una riflessione sulla verità; Vinícius Júnior trascina il Real: i gol e gli assist in Liga LALIGA EA SPORTS; Al Mengoni c’è ’L’uomo dei sogni’; Il PP di Mañueco porta l'unione di destra al 54 per cento. Aggredito nel parcheggio del centro nel primo pomeriggio, trascinato tra le piante e picchiato: «Dammi i soldi». La vittima sotto choc faVERONA - Sorpreso nel parcheggio di viale Palladio, un uomo è stato trascinato con violenza tra le piante ed è stato picchiato con un ramo ... msn.com Aggredisce un uomo in strada, lo trascina e lo picchia con un ramo per derubarloUn uomo è stato aggredito e derubato al parcheggio di viale Palladio a Verona: arrestato un 47enne per rapina. veronaoggi.it Iraq, Financial Times: il crollo dell’export petrolifero trascina l’economia verso una crisi profonda x.com Shopify. . Vuoi creare un negozio tutto tuo Con Shopify è facilissimo: trascina, rilascia, fatto. - facebook.com facebook