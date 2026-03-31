Bruce Springsteen il concerto più politico di sempre nella città ferita di Minneapolis | inizia il tour che sfida l’America di Trump

Il 31 marzo 2026, nel locale First Avenue di Minneapolis si è tenuto il primo concerto del Land of Hopes and Dreams Tour 2026 di Bruce Springsteen. L’evento si è svolto nelle vicinanze del Target Center, dove poche ore dopo avrebbe avuto inizio lo spettacolo. Questo tour ha attirato l’attenzione per il suo forte carattere politico, in un periodo segnato da tensioni e sfide sociali negli Stati Uniti.

Minneapolis, Stati Uniti, 31 marzo 2026 – Il First Avenue è un locale sta proprio dall’altra parte dell’incrocio su cui s’affaccia quel Target Center in cui tra poche ore Bruce Springsteen vara il suo Land of Hopes and Dreams Tour 2026. A suo dire il giro di concerti più politico di una corsa sulla strada del tuono che di momenti politici ne ha vissuti parecchi, dal grande live No Nukes del ’79 contro l’energia atomica al mega-tour Human Rights Now! dell’88 a sostegno di Amnesty International, dall’appoggio ad Occupy Wall Street a quello alla campagna elettorale per Obama, con il quale il Boss ha dato vita anche ad un podcast diventato poi un libro di successo, “Renegades: born in Usa”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bruce Springsteen, il concerto più politico di sempre nella città ferita di Minneapolis: inizia il tour che sfida l’America di Trump Articoli correlati Bruce Springsteen anticipa sul prossimo tour: “Sarà il più politico di sempre”Bruce Springsteen intraprenderà il suo Land Of Hope And Dreams Tour il 31 marzo, che lo vedrà attraversare città come Portland, Los Angeles, San... Springsteen sfida Trump: “Non mi importa perdere pubblico” e parte il tour più politico di sempreBruce Springsteen torna a far parlare di sé non solo per la musica, ma anche per le sue posizioni politiche, che promettono di essere ancora più... Bruce Springsteen, Tom Morello and more play Minneapolis protest concert Una raccolta di contenuti su Bruce Springsteen Temi più discussi: Bruce Springsteen lancia il tour anti Trump: Per la democrazia e la pace contro l'autoritarismo; Minnesota, Bruce Springsteen chiude la manifestazione No Kings contro Trump: Questa è ancora l'America; Il prossimo tour di Bruce Springsteen sarà politico e di attualità; Al Multisala Impero di Varese un omaggio a Bruce Springsteen: concerto il 30 marzo. Bruce Springsteen a No Kings: il concerto-manifesto e il tour politico negli UsaBruce Springsteen a No Kings a St. Paul definisce il Minnesota «un'ispirazione», rende omaggio alle vittime e collega la protesta al suo Land of Hope and Dreams US Tour ... notizie.it Springsteen ha cantato di nuovo a MinneapolisBruce Springsteen è di nuovo sceso nelle Street of Minneapolis per cantare la canzone scritta e pubblicata per rispondere agli omicidi dell'ICE nella capitale del Minnesota. Sabato ha partecipato, a ... rockol.it #AlmanaccoRock by @FabioLisci #OnThisDay #BruceSpringsteen 31 marzo 1992 – Escono Human Touch e Lucky Town Bruce Springsteen pubblica due album contemporaneamente, segnando un momento insolito nella sua carriera. Human Touch punta s x.com “Le truppe federali hanno portato morte e terrore nelle strade di Minneapolis. Hanno scelto la città sbagliata”. Questo weekend Bruce Springsteen ha aperto così, senza giri di parole, la manifestazione ‘No Kings’ in Minnesota. E ora parte il tour, un tour a suo di - facebook.com facebook