Springsteen sfida Trump | Non mi importa perdere pubblico e parte il tour più politico di sempre

Il cantautore statunitense annuncia un nuovo tour in cui le tematiche politiche avranno un ruolo centrale. In un'intervista, ha dichiarato che non gli interessa perdere pubblico per le sue posizioni. La tournée, prevista per i prossimi mesi, sarà il più politico di sempre e attirerà l'attenzione di fan e media.

Bruce Springsteen torna a far parlare di sé non solo per la musica, ma anche per le sue posizioni politiche, che promettono di essere ancora più centrali nel prossimo tour. Il cantante sarà infatti tra i protagonisti del “ No Kings rally ” a Minneapolis-Saint Paul il 28 marzo, dove eseguirà anche Streets of Minneapolis, brano pubblicato a gennaio dopo l’uccisione di due cittadini americani da parte di agenti federali dell’ICE. Una canzone apertamente critica, in cui definisce l’agenzia come “ l’esercito privato di Trump ”. Ma è soprattutto guardando al futuro che Springsteen chiarisce la sua posizione: il nuovo tour, Land of Hope & Dreams American Tour, in partenza il 31 marzo dal Target Center di Minneapolis, avrà un’impronta dichiaratamente politica. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Springsteen sfida Trump: “Non mi importa perdere pubblico” e parte il tour più politico di sempre Articoli correlati Springsteen sfida la Casa Bianca: tour politico tra musica e democrazia, replica aspra dal portavoce.Springsteen Contro la Casa Bianca: Una Scontro tra Musica e Potere La Casa Bianca ha reagito con toni duri alle recenti prese di posizione politiche... “Il suo posto è la pattumiera della Storia”: Springsteen avverte Trump e farà la cosa più politica di sempreBruce Springsteen torna a Minneapolis domani, sabato 28 marzo, per partecipare a un raduno No Kings ed eseguire la sua canzone di protesta “Streets... Bruce Springsteen interpreta canción de protesta contra policía migratoria en Mineápolis Tutto quello che riguarda Springsteen sfida Argomenti discussi: Jesse Ventura provoca Trump: Perché non manda Barron in Iran?. Springsteen sfida Trump: Non mi importa perdere pubblico e parte il tour più politico di sempreBruce Springsteen torna a far parlare di sé non solo per la musica, ma ... msn.com Springsteen: Non mi interessa quello che dicono di meAlla vigilia del tour che partirà il 31 marzo da Minneapolis, Bruce Springsteen ha parlato allo Star Tribune del rapporto tra musica, politica e immagine pubblica, chiarendo di non essere preoccupato ... rockol.it