Il prossimo 6 gennaio 2026 alle ore 09:00 si disputa il dodicesimo turno di A-League, con il Melbourne City ospite del Brisbane Roar FC. In questa occasione si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici relativi a una partita importante per entrambe le squadre, che rappresenta una tappa significativa del campionato australiano.

Dodicesimo turno di A-League australiana con i campioni uscenti del Melbourne City impegnati in casa contro il Brisbane Roar FC. Continua il momento nero della squadra di Vidmar che perdono in casa contro il Perth Glory e ad oggi in campionato hanno vinto una sola gara in casa e soprattutto non prendono i 3 punti dal 6 dicembre scorso in casa dei . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Melbourne City-Brisbane Roar FC (martedì 06 gennaio 2026 ore 09:00): formazioni, quote, pronostici

