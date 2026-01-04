Melbourne City-Brisbane Roar FC martedì 06 gennaio 2026 ore 09 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il prossimo 6 gennaio 2026 alle ore 09:00 si disputa il match tra Melbourne City e Brisbane Roar FC, valido per il dodicesimo turno di A-League. In questa occasione, verranno fornite le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, offrendo un quadro completo della sfida tra i campioni uscenti e i loro avversari. Un appuntamento importante per gli appassionati di calcio australiano, che potranno seguire gli sviluppi di questa partita di metà stagione.

Dodicesimo turno di A-League australiana con i campioni uscenti del Melbourne City impegnati in casa contro il Brisbane Roar FC. Continua il momento nero della squadra di Vidmar che perdono in casa contro il Perth Glory e ad oggi in campionato hanno vinto una sola gara in casa e soprattutto non prendono i 3 punti dal 6 dicembre scorso in casa dei . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

