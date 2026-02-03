Alghero rinnova la salute con un centro di radiologia avanzata finanziato con 4 milioni di euro

Alghero ha aperto oggi un nuovo centro di radiologia all’interno dell’Ospedale Civile. La struttura, moderna e dotata di tecnologie avanzate, è stata realizzata con quasi quattro milioni di euro di investimento. La scelta di rinnovare i servizi sanitaria punta a migliorare l’assistenza ai cittadini e a ridurre i tempi di attesa per le diagnosi. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti locali e medici, che hanno sottolineato l’importanza di questa nuova struttura per la città.

Alghero ha inaugurato oggi, 3 febbraio 2026, una nuova struttura di radiologia all'avanguardia all'interno dell'Ospedale Civile, frutto di un investimento complessivo di quasi quattro milioni di euro. L'evento, celebrato dal sindaco Raimondo Cacciotto insieme a rappresentanti della Regione Sardegna, dell'ASL di Sassari e al personale sanitario, segna un passo decisivo nel rilancio del sistema sanitario locale. Il progetto, finanziato in parte con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha permesso l'installazione di apparecchiature diagnostiche di ultima generazione, tra cui risonanze magnetiche, tomografi assiali computerizzati, sistemi radiologici digitali e robotizzati, apparecchiature specializzate per la senologia e ecografi ad alta risoluzione.

