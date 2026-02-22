Di Gregorio Juve il portiere non è più intoccabile | i bianconeri valutano le alternative per la porta

La Juventus sta considerando nuove opzioni per il ruolo di portiere dopo che Di Gregorio ha fatto sapere di voler lasciare la squadra. La decisione del portiere di cercare una nuova squadra ha spinto i dirigenti a esplorare profili alternativi per rafforzare la linea difensiva. La società ha già avviato alcuni contatti con diversi candidati, puntando a trovare una soluzione che garantisca maggiore stabilità tra i pali. La scelta finale potrebbe influenzare significativamente il mercato estivo della squadra.

Vicario Juve, i bianconeri valutano il portiere per l’estate: il prezzo fissato dal Tottenham e la concorrenza di una rivaleLa Juventus tiene d’occhio Vicario e potrebbe puntarci in estate.

Di Gregorio Juve, il portiere si prende la scena a Bologna: «Quella parata su Zortea ha salvato il risultato». Voto altissimo per il portiereNel match contro il Bologna, il portiere di Gregorio si distingue per interventi decisivi, tra cui una parata su Zortea che ha salvato il risultato.

Pagelle Juve: Di Gregorio stato confusionale, Miretti verticalizza per Butez, Conceicao ci provaLa Juve non si rialza dopo le cinque scoppole prese dal Galatasaray e perde anche allo Stadium contro il Como di Fabregas. Il risultato è lo stesso dell'andata, quando in panchina per i bianconeri c'e ... tuttosport.com

La scelta è fatta, la Juventus dice addio a Di Gregorio: due piste per la porta | CMIl rendimento di Michele Di Gregorio con la Juventus in questa stagione non è stato soddisfacente e il portiere bianconero potrebbe salutare la squadra alla fine del campionato. Futuro Di Gregorio, ad ... calciomercato.it

