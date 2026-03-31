Il futuro di Bremer alla Juventus si fa incerto, con una possibile partenza valutata intorno ai 60 milioni di euro. La decisione sulla cessione del difensore sta creando tensioni all’interno del club e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La società sta valutando tutte le opzioni per il mercato estivo, mentre le trattative sono in corso.

Colpo di scena in casa Juve: tiene banco il futuro di Bremer e non sono escluse grandi sorprese in estate. Lunedì 6 aprile la Juve scenderà in campo contro il Genoa, per tornare al successo dopo il deludente pari interno contro il Sassuolo e per non perdere contatto da Como e Roma in ottica quarto posto. I bianconeri, intanto, studiano alcune strategie di calciomercato da adottare al termine della stagione in corso: da qui a giugno mancano ancora diversi mesi, ma la dirigenza di corso Galileo Ferraris non vuole farsi trovare impreparata. Spalletti (AnsaFoto) – Calciomercato.itù Occhio alla situazione di Gleison Bremer, che è il vero e proprio gioiello della difesa di Spalletti ed è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2029. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bremer-Juve, addio da 60 milioni: la decisione

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