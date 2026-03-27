Ducati Superleggera V4 Centenario | la supersportiva più estrema

La Ducati Superleggera V4 Centenario è una moto da corsa con 247 cavalli di potenza e un peso a secco di 167 chili. La struttura è quasi interamente realizzata in fibra di carbonio, progettata per prestazioni estreme. La versione celebrativa si distingue per dettagli speciali e componenti di alta gamma, pensati per offrire un’esperienza di guida molto vicina a quella di una moto da competizione.

Ducati celebra il traguardo del suo primo secolo di storia nel modo che le è più congeniale, ovvero spingendo ancora più in là i confini di ciò che una supersportiva può raggiungere. Nasce così la straordinaria Superleggera V4 Centenario, una moto ipertecnologica concepita senza badare troppo a limiti, vincoli e razionalità, ma piuttosto con l’obiettivo di offrire un’esperienza unica ed esclusiva, capace di mettere in ombra persino le protagoniste del mondiale Superbike. Questa “super Panigale” raggiunge lo scopo grazie a un sofisticato propulsore da 228 Cv che salgono a 247 in configurazione pista, a una ciclistica interamente in fibra di carbonio, inclusi i foderi forcella, e a dischi freno in carbonio ceramico di derivazione MotoGp, mai visti prima su una moto omologata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ducati Superleggera V4 Centenario: la supersportiva più estrema Articoli correlati Alla Ducati Multistrada V4 il Premio Moto Europa 2026(Adnkronos) – E' andato alla Ducati Multistrada V4 la prima edizione del Premio Moto Europa, un riconoscimento da UIGA – Unione Italiana Giornalisti... La Panigale V4 conquista il Good Design Award 2025: tris di premi internazionali per la superbike DucatiLa Ducati Panigale V4 firma un nuovo, prestigioso traguardo nel mondo del design: la superbike di Borgo Panigale ha conquistato il Good Design Award... 2026 DUCATI SUPERLEGGERA V4 CENTENARIO LAUNCHED!! COULD BE THE CRAZIEST SUPERBIKE EVER Tutti gli aggiornamenti su Ducati Superleggera Temi più discussi: Ducati Superleggera V4 Centenario, edizione limitata con soluzioni da MotoGP; Ducati Superleggera V4 Centenario: la supersportiva più estrema; Ducati Superleggera V4 Centenario: la superbike stradale più estrema di sempre.; SBK ultima frontiera: Ducati Superleggera V4 Centenario, 247 CV e 173 kg. Ducati Superleggera V4 Centenario, edizione limitata con soluzioni da MotoGPPrima moto stradale al mondo a montare un impianto frenante con dischi in carbonio ceramico e una forcella con foderi in fibra di carbonio ... ilsole24ore.com Ducati Superleggera V4 Centenario: la superbike stradale più estrema di sempreDucati presenta la Superleggera V4 Centenario, superbike esclusiva con 247 CV, telaio in fibra di carbonio e freni carboceramici. Tecnologia da MotoGP per una moto senza compromessi ... motorbox.com Ducati si prepara ad aprire un nuovo capitolo della famiglia Superleggera, e sono passati già 12 anni dalla sua prima apparizione - facebook.com facebook