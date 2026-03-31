Brecciarola Costa attacca Cascini | Confusione sui fatti e poca conoscenza del territorio

In vista delle prossime elezioni comunali a Chieti, si sono verificati nuovi scontri tra esponenti politici locali. Il consigliere comunale di Forza Chieti ha accusato il candidato sindaco di aver diffuso informazioni confuse riguardo alla variante urbanistica e alla chiesa di Brecciarola, affermando che mancano conoscenze approfondite sul territorio. La discussione si concentra su dichiarazioni recenti relative a questi temi.

Nuovo scontro politico in vista delle elezioni comunali a Chieti. A intervenire è il consigliere comunale di Forza Chieti Stefano Maurizio Costa, che critica il candidato sindaco Giancarlo Cascini sulle recenti dichiarazioni relative alla variante urbanistica e alla chiesa di Brecciarola. Nel merito, il consigliere contesta le ricostruzioni sulla chiesa di San Bartolomeo e sulla situazione a Brecciarola. «La variante in discussione non ha nulla a che vedere con quella chiesa – afferma – e il candidato è stato evidentemente male informato». Secondo Costa, inoltre, il progetto di ricostruzione non sarebbe stato bocciato dalla Cei, ma risentirebbe di un problema economico: «Servono circa un milione e 600mila euro, a fronte di un finanziamento disponibile di un milione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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