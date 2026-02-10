Maltrattamenti sulle ginnaste azzurre la versione di Maccarani | A processo porteremo la giusta conoscenza dei fatti

La ex allenatrice delle ginnaste azzurre, Laura Maccarani, torna a parlare dopo le accuse di maltrattamenti. In un’intervista, promette che al processo porterà tutte le testimonianze necessarie per chiarire la verità.

Desio (Monza Brianza), 10 Febbraio 2026 - "Porteremo al processo la giusta conoscenza dei fatti con le nostre testimonianze. Sento nostalgia per l'atmosfera olimpica ma sto ricevendo molte richieste di partecipazione ad eventi all'estero, in Grecia, Messico e Romania". Il caso Farfalle e quelle frasi sessiste su un’atleta. La Procura generale dello sport apre un’inchiesta In aula. La ex direttrice tecnica della ginnastica ritmica e responsabile dell 'Accademia internazionale delle Farfalle di Desio in Brianza, Emanuela Maccarani, era presente questa mattina al Tribunale di Monza per l'apertura del dibattimento che la vede imputata di maltrattamenti aggravati dal fatto di averli commessi anche ai danni e in presenza di minorenni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

