Elezioni provinciali Pd | Petroni garanzia di competenza e conoscenza del territorio

Il Partito Democratico ha scelto Petroni come candidato alla presidenza delle prossime elezioni provinciali, motivando questa decisione con la sua lunga esperienza sul territorio. Dopo settimane di discussioni e confronti interni, la candidatura è stata confermata ufficialmente, puntando sulla sua conoscenza approfondita dei problemi locali. La scelta mira a rafforzare la presenza del centrosinistra nel territorio e a favorire una campagna elettorale più efficace. La candidatura di Petroni rappresenta un passo importante per il partito.

Le parole del segretario provinciale Omar Sarubbo, dopo che è stato ufficializzato il nome della sindaca di Roccasecca dei Volsci come candidata del centrosinistra alla presidenza della Provincia E' arrivata nelle scorse ore, dopo giorni intensi di confronti, l'ufficialità sul nome scelto dal centrosinistra per la candidatura a presidente alle prossime elezioni provinciali. E' quello di Barbara Petroni, sindaco di Roccasecca dei Volsi, su cui il Pd ha trovato l'intesa con le altre forze, M5S e Civiche Pontine. "Come da chiaro indirizzo della direzione provinciale - scrive in una nota il segretari provinciale del Partito Democratico, Omar Sarubbo -, il Pd ha manifestato la propria volontà di sostenere la candidatura del presidente della Provincia uscente o, qualora questi avesse scelto di non ripresentarsi, di altro sindaco in grado di raccogliere il maggior numero di consensi tra le forze politiche e civiche che si richiamano ai valori del centrosinistra, nonché dei numerosi amministratori locali che hanno apprezzato il lavoro da noi svolto in questi anni.