botte al padre per i soldi arrestato

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri e portato nel carcere di Fermo dopo aver aggredito a pugni il padre durante un litigio avvenuto domenica sera in una casa di Appignano. L’episodio è avvenuto nel corso di una discussione legata a questioni di denaro. L’uomo è stato fermato e messo a disposizione delle autorità.

È stato arrestato dai carabinieri e portato nel carcere di Fermo il 29enne che domenica sera ha aggredito a pugni il padre, al culmine di un litigio per soldi, in una abitazione di Appignano. Il 29enne, già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Ma l’altro ieri i carabinieri della stazione di Appignano, insieme con una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata, lo hanno arrestato, in esecuzione del decreto di sospensione della misura alternativa alla detenzione. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Macerata, è scaturito in seguito al comportamento violento e dopo violazione delle prescrizioni imposte da parte del 29enne, tra cui il divieto di fare uso di sostanze stupefacenti e alcoliche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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