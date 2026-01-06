Botte e insulti alla moglie Il gip lo allontana da casa

Un uomo è stato allontanato dalla casa familiare a causa di episodi di violenza e insulti rivolti alla moglie. L’indagine ha evidenziato che l’abuso di alcol contribuiva ad aumentare la sua aggressività, scatenando reazioni violente per motivi spesso legati a questioni economiche. La misura cautelare è stata adottata per tutelare la donna, in un contesto di comportamenti che hanno compromesso la serenità familiare.

L'abuso di alcol non faceva che inasprire la sua rabbia. E così bastavano motivi futili, perlopiù legati al danaro, per scatenarlo. Un quadro di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate quello costato a un ultra-trentenne della Romagna Faentina l'allontanamento dalla casa familiare. Nella sua ordinanza di convalida della misura urgente chiesta dalla procura, il gip Federica Lipovscek ieri mattina ha anche imposto all'uomo il divieto di avvicinare la ex a meno di 500 metri subordinandone l'applicazione al braccialetto elettronico. Secondo il giudice, la donna - anche lei della Romagna Faentina - è credibile e non ha interessi ad accusare falsamente l'indagato. Lui ha ammesso qualche circostanza, negando tuttavia i maltrattamenti.

