abusa della moglie e la maltratta il giudice lo allontana da casa

Un uomo di 50 anni è stato allontanato dalla casa coniugale dopo aver subito accuse di maltrattamenti e abusi da parte della moglie, di 18 anni più giovane. La coppia viveva a Siena e la situazione è diventata insostenibile dopo ripetute liti e comportamenti aggressivi. La donna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, temendo per la propria sicurezza. Il giudice ha disposto l’allontanamento temporaneo dell’uomo, che dovrà mantenere distanza dalla famiglia per tutelare la vittima. La vicenda continua a fare discutere tra i vicini di casa.

Siena, 20 febbraio 2026 – Tanti anni di differenza fra i due. Lui 50, lei ben 18 di meno. Marito e moglie. Aveva funzionato, comunque, fra loro. La ’forbice’ generazionale fra i due non aveva inciso. Almeno apparentemente. Erano diventati genitori. Ma qualcosa, evidentemente, poi si è rotto. Ed il rapporto è andato in frantumi. Non c’è stata una separazione, a ’dividerli’ ha pensato il giudice. Che ha emesso una misura cautelare nei confronti dell’uomo al termine degli accertamenti condotti dalla squadra mobile. E’ straniero ma vive in un centro alle porte di Siena da tantissimi anni. Lavora regolarmente nella ristorazione in città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

