Alle 20.45 si gioca una partita decisiva tra Bosnia e Italia, valida per le qualificazioni mondiali. La sfida si presenta come una delle più rilevanti degli ultimi anni per la Nazionale italiana. Durante il primo tempo, un momento di tensione si è verificato quando un attaccante avversario ha tentato un tiro pericoloso, bloccato con un intervento di Locatelli che ha deviato la palla. La partita al momento è ferma sul risultato di 0-0.

Prima di Moise Kean, l'ultimo giocatore che aveva segnato in 5 presenze di fila con la maglia dell'Italia era stato Salvatore Schillaci tra giugno e luglio 1990, nelle famose notti magiche. Azione manovrata dei blu di Bosnia, il capitano non riesce a tenere basso il suo destro. Rinvio lungo di Donnarumma e Muharemovic perde il pallone a centrocampo. Dopo un altro pasticcio difensivo causato dal portiere Vasilj, Barella serve Kean appena fuori area e il destro preciso si infila a sinistra dell'estremo difensore. Politano calcia direttamente sull'esterno della rete Barella conquista il primo calcio d'angolo... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Bosnia-Italia vale il Mondiale: subito un brivido per gli azzurri, Locatelli allontana una palla pericolosa| Diretta 0-0

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