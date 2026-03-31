Bosnia-Italia Turpin non estrae il cartellino rosso per fallo su Palestra | cosa è successo

Durante il primo tempo supplementare di Bosnia-Italia, un episodio ha suscitato discussioni. Intorno al minuto 103, un’azione ha visto Palestra partire in posizione regolare dopo un lancio di Tonali. Tuttavia, l’arbitro non ha mostrato il cartellino rosso per un fallo subito dal giocatore italiano. La mancata decisione ha suscitato reazioni tra i presenti e sui social.

Un episodio molto discutibile, quello avvenuto nel primo tempo supplementare, intorno al 103'. Tonali lancia in profondità Palestra che parte in posizione regolare e arriva quasi a calciare in porta ma viene fermato in scivolata da Muharemovic in modo irregolare. L'episodio del rosso mancato L'arbitro francese Turpin fischia il calcio di punizione dal limite ma estrae solo il cartellino giallo per il difensore bosniaco del Sassuolo. L'Italia reclama un cartellino rosso ma dopo il check del Var, viene confermata la decisione di campo. Una scelta molto dubbia, per non dire errata che manda su tutte le furie gli azzurri di Rino Gattuso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bosnia-Italia, Turpin non estrae il cartellino rosso per fallo su Palestra: cosa è successo Articoli correlati Rosso mancato su Palestra e rigore negato per fallo di mano: Italia imbufalita con TurpinGrandi proteste da parte dell'Italia contro l'arbitro Turpin per via del rosso mancato a Muharemovic e per il presunto fallo di mano in area dopo il... Espulso Bastoni, l’Italia resta in 10 contro la Bosnia per il rosso al difensore dell’Inter: cosa è successodi Francesco SpagnoloEspulso Bastoni, la partita degli azzurri si complica dopo il rosso dato al difensore dell’Inter per chiara occasione da gol. Approfondimenti e contenuti su Bosnia Italia Turpin non estrae il... Temi più discussi: Clement Turpin per Bosnia-Italia, chi è l'arbitro francese scelto per la finale dei playoff dei Mondiali 2026; Bosnia-Italia, arbitra Turpin. E con lui c'è un precedente da brividi; Turpin arbitrerà Bosnia-Italia: è lo stesso del playoff perso contro la Macedonia del Nord; Il francese Turpin sarà l'arbitro di Bosnia-Italia. Finale playoff Mondiali 2026, Italia sconfitta ai rigori dalla Bosnia. DIRETTAÈ in corso Bosnia-Italia, finale playoff dei Mondiali 2026. La Nazionale guidata da Gattuso si gioca tutto a Zenica, puntando a scongiurare la terza mancata partecipazione consecutiva a una fase final ... tg24.sky.it Live Bosnia-Italia 2-1, Pio Esposito sbaglia dal dischettoRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Live Bosnia-Italia 1-1 dopo i primi 90 minuti: a Zenica si va ai supplementari - facebook.com facebook #Bosnia- #Italia 1-1 dopo 90', azzurri in dieci (espulso #Bastoni): si va ai supplementari x.com