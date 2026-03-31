Stasera alle 20.45 si gioca a Zenica la partita tra Bosnia-Erzegovina e Italia, valida per la finale dei playoff che permette l'accesso al prossimo Mondiale. La sfida si svolge allo stadio locale e si decide chi tra le due squadre si qualificherà per il torneo internazionale. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima dell'inizio dell'incontro.

Stasera, ore 20.45, gli azzurri sfidano a Zenica la Bosnia-Erzegovina per un posto nei prossimi mondiali. Le probabili scelte dei due allenatori L’Italia stasera scende in campo nella finale dei playoff per l’accesso al Mondiale americano del 2026. Ore 20.45, gli azzurri scendono in campo nello stadio Bilino Poljedi Zenica, città bosniaca che ospiterà l’ultimo atto degli spareggi. In palio un posto nella fase finale della rassegna calcistica prevista per la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada. La Nazionale del ct azzurro Gennaro Gattuso, è reduce dalla vittoria per 2-0 in semifinale contro l’Irlanda del Nord, dove, grazie alle reti di Tonali e Kean, è riuscito a superare la prima fase degli spareggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bosnia-Italia, stasera la finale dei playoff che vale il Mondiale: dove vederla e probabili formazioni

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