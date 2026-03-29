Bosnia-Italia finale playoff Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Bosnia e Italia rappresenta la finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. La gara si svolge in Bosnia ed è valida per determinare quale delle due nazionali accederà al torneo iridato, dal quale l’Italia non partecipa da due edizioni. I padroni di casa intendono sfruttare il sostegno del pubblico, mentre gli azzurri cercano di ottenere la qualificazione in trasferta.

Gara valida per la finale dei playoff Mondiali 2026. Gli azzurri cercano la qualificazione al torneo iridato dal quale mancano da due edizioni, ma i padroni di casa vogliono giocarsi le loro chance davanti al proprio pubblico. Bosnia-Italia si giocherà martedì 31 marzo 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Bilino Polje di Zenica. BOSNIA-ITALIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bosniaci hanno conquistato l’accesso alla finalissima superando il Galles ai rigori. La Nazionale del ct Barbarez combina elementi esperti con profili giovani, dimostrando una grande solidità, certificata dal percorso di qualificazione chiuso al secondo posto nel Gruppo H, dietro soltanto all’Austria di due punti, con 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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