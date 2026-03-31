Bosnia-Italia oggi la finale dei playoff mondiali | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, 31 marzo, si disputa la partita tra Bosnia e Italia, valida per i playoff mondiali e decisiva per la qualificazione al torneo del 2026. La sfida si svolge in un orario stabilito e sarà trasmessa su canali dedicati. Le probabili formazioni sono state annunciate, e i tifosi potranno seguirla in diretta presso lo stadio o in streaming.

Ci siamo: è il giorno decisivo. Oggi, 31 marzo, Bosnia-Italia decreterà quale delle due nazionali potrà partecipare ai Mondiali 2026. Gli Azzurri del ct Gennaro Gattuso arrivano al match con il peso di due mancate partecipazioni nelle ultime due edizioni dei Mondiali di calcio: un fardello pesante per un Paese che può vantare quattro Coppe del Mondo, come la Germania, secondo solo al Brasile. Bosnia-Italia: dove si gioca. Nel ‘catino’ di Zenica, a oltre 50 chilometri da Sarajevo, l’Italia del calcio sarà padrona del proprio destino, guardata a vista, con l’ansia nel cuore, da un Paese intero (previsti oltre 10 milioni di telespettatori) che aspetta questo momento da 12 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bosnia-Italia, oggi la finale dei playoff mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Bosnia-Italia finale dei playoff Mondiali, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniL’Italia affronta la Bosnia nella finale dei playoff per i andare ai Mondiali 2026: le scelte di formazione del CT Gattuso e dove seguire la partita... Leggi anche: Italia-Bosnia: dove vederla in chiaro, probabili formazioni e orario della finale playoff Mondiali Qualificazioni Mondiali 2026, Italia ai playoff: il commento di Teotino sulle possibili avversarie Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni; Bosnia-Italia oggi, finale playoff Mondiale 2026. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro; Italia - Bosnia Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Dove vedere in tv Bosnia-Italia: orari, streaming e programma delle Qualificazioni Mondiali calcio 2026. Bosnia-Italia finale dei playoff Mondiali, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniL’Italia affronta la Bosnia nella finale dei playoff per i andare ai Mondiali 2026: le scelte di formazione del CT Gattuso e dove seguire la partita ... fanpage.it Bosnia-Italia oggi, finale playoff Mondiale 2026. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro x.com Edin Dzeko parla alla vigilia di Bosnia-Italia, finale playoff per le qualificazioni europee ai Mondiali 2026. L'attaccante dello Schalke ha dichiarato in conferenza stampa: "Conosco bene l'Italia avendo giocato con Roma, Inter e Fiorentina. Gli Azzurri hanno - facebook.com facebook