Bosnia-Italia stasera In TV e streaming | orario dove vedere la partita e formazioni

Stasera si giocherà la partita tra Bosnia e Italia, con la nazionale italiana che cerca di ottenere una vittoria per qualificarsi ai mondiali. La gara sarà trasmessa in diretta su un canale televisivo e disponibile anche in streaming. Sono state rese note le formazioni ufficiali e si conoscono le conseguenze in caso di pareggio dopo i 90 minuti regolamentari.

Guida completa alla sfida di stasera: l'Italia vola in Bosnia per staccare il pass mondiale. Scopriamo le formazione, il canale TV e cosa succede in caso di pareggio dopo i 90 minuti regolamentari. Stasera non è una partita come le altre. A Zenica, contro la Bosnia l'Italia di Gennaro Gattuso si gioca tutto nella finale dei playoff: un match secco che vale il pass per i Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Dopo il successo per 2-0 contro l'Irlanda del Nord, manca l'ultimo gradino per scacciare l'incubo delle ultime due mancate qualificazioni. Dove e quando si gioca? La partita si disputa stasera 31 marzo a Zenica presso il Bilino Polje con calcio d'inizio alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bosnia-Italia stasera In TV e streaming: orario, dove vedere la partita e formazioni Articoli correlati Italia-Irlanda del Nord stasera In TV e streaming: orario e dove vedere la partitaGuida completa alla partita di stasera 26 marzo: l'Italia sfida gli irlandesi per continuare a sognare i Mondiali 2026: tutto quello che dobbiamo... Leggi anche: Napoli-Lecce oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioni Moldova-Italia 0-2: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali Contenuti utili per approfondire su Bosnia Italia stasera In TV e streaming... Temi più discussi: Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni; È il giorno di Bosnia Erzegovina-Italia; Notte Mondiale: tutti con l'Italia, c'è l'America da conquistare. Gattuso ha scelto la formazione; Bosnia-Italia, finale playoff Mondiali 2026: quando e dove si gioca. Bosnia-Italia stasera In TV e streaming: orario, dove vedere la partita e formazioniGuida completa alla sfida di stasera: l'Italia vola in Bosnia per staccare il pass mondiale. Scopriamo le formazione, il canale TV e cosa succede in caso di pareggio dopo i 90 minuti regolamentari. movieplayer.it Bosnia-Italia, stasera la finale playoff dei Mondiali 2026: probabili formazioni. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Bosnia-Italia, stasera la finale playoff dei Mondiali 2026: probabili formazioni. DIRETTA ... tg24.sky.it Bosnia-Italia, cosa succede in caso di sconfitta o vittoria (e quali squadre affronterebbero gli azzurri ai Mondiali) facebook Gattuso ha scelto chi sono i 5 calciatori tagliati che guarderanno Bosnia-Italia dalla tribuna x.com