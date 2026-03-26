Italia-Irlanda del Nord stasera In TV e streaming | orario e dove vedere la partita

Stasera si gioca Italia contro Irlanda del Nord in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La partita si svolge alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La sfida si tiene in Italia, e gli spettatori possono seguirla sui canali dedicati alle partite di calcio internazionali. Sarà possibile seguire l'incontro anche tramite piattaforme di streaming autorizzate.

Guida completa alla partita di stasera 26 marzo: l'Italia sfida gli irlandesi per continuare a sognare i Mondiali 2026: tutto quello che dobbiamo sapere e dove vederla in TV e streaming. Stasera, giovedì 26 marzo 2026, l'Italia allenata da Rino Gattuso scende in campo per una partita che non ammette errori contro l'Irlanda del Nord, semifinale dei play-off delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, manifestazione a cui l'italia manca da dodici anni. Ecco come seguire il match in televisione e in streaming. Dove e quando si gioca? La partita si disputa stasera a Bergamo, presso il Gewiss Stadium (noto anche come New Balance Arena per motivi di sponsorizzazione), con calcio d'inizio alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Italia-Irlanda del Nord stasera In TV e streaming: orario e dove vedere la partita Articoli correlati Dove vedere in tv Italia-Irlanda del Nord, playoff Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, canale, streamingArriva il momento delle semifinali dei play-off nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: nel Percorso A della zona europea l’Italia, inserita... Italia-Irlanda del Nord per i playoff Mondiali, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniL'Italia affronta l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per continuare il sogno dei Mondiali: le scelte di formazione di Gattuso e dove... Italia-Norvegia 1-4: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026 Tutti gli aggiornamenti su Italia Irlanda del Nord stasera In TV e... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Pronostico Italia-Irlanda del Nord quote semifinale playoff Mondiali. Come finisce Italia - Irlanda del Nord, la previsione di Totti: E chi ci arriva…. Ma altri ex sono più sicuriI pronostici del campione del Mondo, oltre quelli di tanti ex azzurri e non solo, in vista della partita di Bergamo ... corrieredellosport.it Pagina 2 | Dove vedere Italia-Irlanda del Nord: orario, regole, e probabili formazioni dei playoffIl primo match verso la qualificazione al prossimo Mondiale si gioca a Bergamo: tutte le informazioni sulla partita, canali tv e streaming ... corrieredellosport.it Come finisce Italia-Irlanda del Nord, la previsione di Totti: “E chi ci arriva…”. Ma altri ex sono più sicuri - facebook.com facebook Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a Bergamo x.com