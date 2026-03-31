Bosnia Italia senza Goal-Line Technology a Zenica | decisioni affidate al VAR Aggiornamenti importanti verso la finale playoff Mondiali!

Durante la partita tra Bosnia e Italia a Zenica, la Goal-Line Technology non è stata utilizzata. Le decisioni sul campo sono state prese esclusivamente dal VAR. La partita si svolge in vista della finale playoff per i Mondiali, con l’attenzione rivolta alle possibili conseguenze di questa scelta tecnologica. L’attesa per l’esito del match e la qualificazione rimane elevata tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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