Bosnia-Italia a Zenica non ci sarà la Goal Line Technology

Durante la partita tra Bosnia e Italia a Zenica non verrà utilizzata la goal line technology, il sistema che permette di verificare se il pallone abbia superato la linea di porta. La scelta di escludere questa tecnologia dalla partita è stata confermata dalle autorità organizzative, che non hanno previsto l’installazione del sistema per questa occasione. La decisione ha suscitato alcune reazioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi presenti allo stadio.

Strano ma vero: Bosnia- Italia si giocherà senza l’ausilio della goal line technology, il sistema tecnologico utilizzato per stabilire se il pallone abbia varcato la linea di porta. Il motivo? Lo stadio di Zenica non è attrezzato per supportare tale sistema. Bosnia-Italia senza Goal Line Technology: i dettagli. Riporta Gianluigi Bagnulo, inviato di Sky a Zenica: Si giocherà senza Glt: non è una novità, perché spesso capita che alcune partite di qualificazione ai Mondiali o agli Europei si disputino senza tale tecnologia, dato che alcune federazioni non ne dispongono. Ci sarà invece la goal line camera, ossia una telecamera allineata con la linea di porta, con la quale il Var potrà verificare se il pallone è entrato o no. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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