bosnia italia finale playoff quanto vale la qualificazione ai mondiali 2026

L’Italia si prepara a sfidare la Bosnia in una partita di playoff che deciderà l’accesso ai Mondiali del 2026. La sfida rappresenta un’ultima opportunità per la nazionale italiana di qualificarsi alla fase finale del torneo, dopo aver già affrontato questa strada nel 2017 e nel 2022. La partita si svolgerà in una fase decisiva del percorso di qualificazione.

L’ Italia torna a giocarsi l’accesso ai Mondiali passando dai playoff, come già accaduto nel 2017 e nel 2022. Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso affronta la Bosnia nella sfida decisiva in programma il 31 marzo. In palio c’è la qualificazione al Mondiale 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Per gli Azzurri significherebbe tornare nella competizione dopo 12 anni di assenza. Quanto vale la qualificazione ai Mondiali 2026. La qualificazione avrebbe effetti rilevanti soprattutto per il sistema calcistico italiano. Per la Federazione e per gli operatori legati alla Nazionale, il ritorno al Mondiale attiverebbe una serie di ricavi diretti e indiretti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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