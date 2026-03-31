Bosnia -Italia parla Gattuso

Il tecnico della nazionale italiana ha commentato la possibile strategia della Bosnia durante la conferenza stampa alla vigilia del match di playoff per l'accesso ai Mondiali del 2026. Ha risposto alla domanda sulle eventuali tattiche avversarie, menzionando anche la possibilità di non qualificarsi se non si otterrà il risultato desiderato. La sfida si svolgerà nelle prossime ore, determinando l'accesso della squadra italiana alla fase finale.

“Loro metteranno il bus? Rispondo così. Se non dovessimo andare ai Mondiali.” Conferenza stampa Gattuso pre Bosnia Italia: le parole del ct degli azzurri alla vigilia della finale playoff per l’accesso ai Mondiali 2026. La conferenza stampa di Rino Gattuso: il commissario tecnico della Nazionale italiana si presenterà in sala stampa intorno alle ore 19:30 per parlare della finale playoff per i Mondiali 2026 di domani tra la Bosnia e l’ Italia. “ Penso che chi gioca a calcio vive per notti di questo tipo. Se non hai questo vuol dire che devi smettere o di giocare o di allenare. Ci giochiamo tanto perché non abbiamo giocato gli ultimi due mondiali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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