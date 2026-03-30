Bosnia-Italia le probabili formazioni | due ballottaggi per Gattuso
Alla vigilia della partita valida per la qualificazione al Mondiale, il commissario tecnico della nazionale italiana sta valutando le ultime scelte di formazione. Sono ancora in corso due ballottaggi tra i giocatori, che potrebbero influenzare la composizione della squadra per l'incontro contro la Bosnia. Le probabili formazioni sono in fase di definizione, con decisioni attese nelle prossime ore.
Alla vigilia della partita che vale un biglietto per il Mondiale, il ct della Nazionale Rino Gattuso ha ancora due nodi da sciogliere: ecco le probabili formazioni di Bosnia-Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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