Bosnia-Italia | un solo dubbio per Gattuso c’è un problema in difesa

La Nazionale italiana si prepara per la partita contro la Bosnia in programma a Zenica, che rappresenta un passaggio cruciale per la qualificazione ai prossimi Mondiali. L’allenatore ha riscontrato un problema in difesa, mentre il resto della formazione sembra pronto per la sfida. La squadra si concentra per cercare di ottenere un risultato positivo in una trasferta che potrebbe decidere il suo futuro nel torneo qualificatorio.

La Nazionale italiana si appresta ad affrontare la delicata trasferta di Zenica contro la Bosnia, crocevia determinante per l’accesso ai prossimi Mondiali. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso sta lavorando molto in questi giorni su un principio fondamentale: blindare la difesa. Durante la fase a gironi, infatti, l’Italia ha subito 12 reti. Un passivo pesantissimo, il peggiore tra le tutte le squadre qualificate tra le prime due, culminato con il pesante passivo incassato contro la Norvegia. Forse anche per questo motivo, contro l’Irlanda, lo staff tecnico azzurro ha optato per un assetto più conservativo. Si sa, nelle sfide a eliminazione diretta, uno degli imperativi è non concedere vantaggi agli avversari. 🔗 Leggi su Sportface.it

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