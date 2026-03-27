Italia-Bosnia gli azzurri festeggiano? Minaccia | Ne terremo conto a Zenica

Da liberoquotidiano.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli azzurri hanno superato la partita contro l’Irlanda del Nord, ma ora si preparano ad affrontare la Bosnia. La prossima sfida sarà disputata a Zenica, dove una minaccia è stata avanzata e sarà presa in considerazione dalle autorità. La squadra italiana si trova a un passo dall’impegno successivo, con l’attenzione puntata sulla trasferta e sui possibili sviluppi legali legati alla sicurezza.

Abbiamo domato l’Irlanda del Nord. Ma ora dovremo fare i conti con la Bosnia. E non sarà affatto una passeggiata. Soprattutto dopo quanto accaduto nel post gara di Bergamo. Sandro Tonali e Moise Kean hanno permesso alla Nazionale allenata da Gennaro Gattuso di vincere la prima partita dei playoff valevoli per i prossimi Mondiali di calcio. L'avversario non era di quelli ostici. Ma era fondamentali vincere per poi tentare il tutto per tutto in trasferta, nella finalissima. Vincere e convincere, quindi. Senza, però, mancare di rispetto a nessuno. E in questo caso, forse, abbiamo qualcosa da farci perdonare. Sì, perché gli azzurri si sono lasciati andare a delle piuttosto discutibili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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