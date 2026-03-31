In una partita tra Bosnia e Italia giocata a Zenica, le condizioni del campo sono state oggetto di critiche. L'assenza della Goal Line Technology e le condizioni del terreno sono state evidenziate come problematiche. Il commissario della squadra italiana ha espresso sorpresa per il fatto che la federazione internazionale abbia autorizzato lo svolgimento dell'incontro in uno stadio così.

“Mi meraviglio che la federazione internazionale consenta di giocare in questi stadi “. È cominciata così, con la polemica di Luciano Buonfiglio contro l’ Uefa, la giornata di Bosnia – Italia, la partita più importante dell’ultimo decennio di pallone azzurro, quella che vale il ritorno al Mondiale dopo un’interminabile assenza. Il presidente del Coni, intercettato sul volo che lo ha portato a Belgrado e da lì in Bosnia, ha criticato le condizioni dello stadio Bilino Polje di Zenica, dove questa sera alle ore 20.45 si gioca la finale playoff che assegna un posto alla Coppa del Mondo 2026. Eppure il ct Gennaro Gattuso alla vigilia aveva avvertito: “Non dobbiamo pensare al campo, è un alibi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bosnia-Italia nel catino di Zenica, tra ferri vecchi e senza Goal Line Technology. Buonfiglio attacca: “Mi meraviglio dell’Uefa”

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