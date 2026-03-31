Bosnia-Italia LIVE formazioni e news in diretta sulla partita finale dei playoff Mondiali | Kean e Retegui ancora in attacco

Oggi si gioca la partita tra Bosnia e Italia, decisiva per la qualificazione ai Mondiali. La sfida si svolge in diretta, con aggiornamenti sulle formazioni e gli eventi più recenti. In attacco sono ancora schierati Kean e Retegui, pronti a cercare il gol decisivo. La partita è seguita passo dopo passo con cronaca in tempo reale e risultato finale.

La diretta LIVE di Bosnia-Italia per la finale dei playoff Mondiali: le formazioni, la cronaca in tempo reale e il risultato della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Italia-Irlanda del Nord LIVE, formazioni e news in diretta sulla partita dei playoff Mondiali: Gattuso con Kean-ReteguiLa diretta live di Italia-Irlanda del Nord: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. Bosnia-Italia, le probabili formazioni dei playoff Mondiali: Pio Esposito favorito su ReteguiL’Italia scende in campo contro la Bosnia per la finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026: Gattuso dovrebbe fare un solo cambio in... Qualificazioni Mondiali 2026, Italia ai playoff: il commento di Teotino sulle possibili avversarie Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni; Bosnia-Italia oggi, finale playoff Mondiale 2026. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro; Bosnia-Erzegovina - Italia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie; Bosnia-Italia: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale playoff Mondiali. Bosnia-Italia oggi, playoff Mondiali calcio 2026: orario, tv, streaming, probabili formazioniStanno per essere assegnati gli ultimi pass iridati, che verranno distribuiti nelle finali dei play-off delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: ... oasport.it Bosnia-Italia Ci saranno anche il presidente Giulini e il club ambassador Nicola Riva a Zenica per seguire da vicino gli Azzurri, con Palestra convocato da Gattuso per la gara facebook Gattuso ha scelto chi sono i 5 calciatori tagliati che guarderanno Bosnia-Italia dalla tribuna x.com