Bosnia-Italia le probabili formazioni dei playoff Mondiali | Pio Esposito favorito su Retegui

L’Italia affronta la Bosnia nella finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. Secondo le ultime notizie, l’allenatore potrebbe schierare Pio Esposito in attacco al fianco di Kean, sostituendo Retegui. La formazione potrebbe quindi prevedere un solo cambio rispetto alla precedente, con Esposito che si prepara a debuttare in questa occasione.

L’Italia scende in campo contro la Bosnia per la finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026: Gattuso dovrebbe fare un solo cambio in attacco, con Esposito al fianco di Kean al posto di Retegui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Bosnia-Italia, finale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

Probabili formazioni Inter-Juve: Thuram favorito su Pio Esposito, i dubbi di ChivuIl Derby d’Italia sta consolidando l’attenzione degli appassionati: sabato sera, a San Siro, l’Inter guidata da Cristian Chivu affronterà la Juventus...

Contenuti e approfondimenti su Bosnia Italia le probabili formazioni...

Temi più discussi: Bosnia-Erzegovina - Italia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie; Bosnia-Italia: probabili, ballottaggio Pio Esposito-Retegui; Italia verso la Bosnia, ballottaggio Pio-Retegui. Le news di formazione; Le probabili formazioni di Bosnia-Italia (finale playoff Mondiali 2026).

Probabili formazioni Bosnia-Italia: le novità rispetto all’Irlanda del Nord, c’è Esposito?Probabili formazioni Bosnia Italia - Archiviata la vittoria contro l'Irlanda del Nord, l'Italia si prepara alla sfida decisiva ... fantamaster.it

Bosnia - Italia, probabili formazioni: con Donnarumma, Esposito e Politano è CantaNapoliGigio, Matteo e Pio. Pronti per la missione sacra. Sembra solo la finale per andare al Mondiale, ma è molto di più: loro tre sono pronti per questa gara che ha una sorta di ... ilmattino.it

#Azzurri al lavoro verso Bosnia-Italia tinyurl.com/4ebbcd5b #Nazionale #VivoAzzurro - facebook.com facebook

#Azzurri al lavoro verso Bosnia-Italia tinyurl.com/4ebbcd5b #Nazionale #VivoAzzurro x.com