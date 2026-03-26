Italia-Irlanda del Nord LIVE formazioni e news in diretta sulla partita dei playoff Mondiali | Gattuso con Kean-Retegui

Inizia la partita tra Italia e Irlanda del Nord negli spareggi mondiali. Le formazioni ufficiali includono Kean e Retegui per la squadra italiana, con l'allenatore che ha scelto di schierare questa formazione. Segui in diretta gli sviluppi e il risultato minuto per minuto, con aggiornamenti costanti sulla gara in corso.

La diretta live di Italia-Irlanda del Nord: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda Del Nord, le probabili formazioni: Gattuso con Kean e Retegui dal 1' Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni dei playoff Mondiali: le scelte di GattusoL'Italia affronta l'Irlanda del Nord della prima partita dei playoff per la qualificazione ai Mondiali: dubbi in difesa per Gattuso, Kean e Retegui... Qualificazioni Mondiali 2026, Italia ai playoff: il commento di Teotino sulle possibili avversarie Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia Irlanda del Nord LIVE formazioni... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Pronostico Italia-Irlanda del Nord quote semifinale playoff Mondiali. Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni. DIRETTAPortaci al Mondiale, portaci al Mondiale. Sono sette mesi che Gennaro Gattuso se lo sente ripetere, da quando è diventato il ct di una Nazionale che gli ultimi due Mondiali di calcio li ha visti in ... tg24.sky.it Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Vediamo chi indovina come finisce Italia-Irlanda del Nord - facebook.com facebook Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a Bergamo x.com