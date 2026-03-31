Bosnia-Italia l’incrocio tra Kolasinac e i 4 azzurri della Dea | in palio un pass per i Mondiali

A Zenica, nella sede del Bilino Polje, si svolge la partita tra Bosnia e Italia, con una posta in palio che riguarda la qualificazione ai Mondiali. Lo stadio presenta un campo pesante a causa delle recenti precipitazioni di neve e pioggia. La sfida vede coinvolti il difensore bosniaco e quattro giocatori italiani, con l’obiettivo di ottenere un risultato utile per entrare nella fase successiva delle qualificazioni.

Zenica (Bosnia). Le insidie, per gli azzurri, si stagliano dietro a ogni angolo. A partire dalla sede della gara, il Bilino Polje di Zenica – stadio tutto tranne che accogliente – e dalle condizioni del campo, pesante dopo la neve caduta sabato e poi sciolta dalla pioggia. Tuttavia, la trappola forse più pericolosa per gli uomini di Gattuso potrebbe presentari nei primi minuti: sbagliare approccio potrebbe rivelarsi fatale. Proprio come cinque giorni fa a Bergamo, l’ Italia in Bosnia ha tutto da perdere. Se è vero che, rispetto all’Irlanda del Nord, la selezione di Sergej Barbarez dispone di individualità più importanti, sulla carta il divario tecnico resta netto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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