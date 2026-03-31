Bosnia Italia le pagelle dei nerazzurri in campo | gravissimo errore per Bastoni Pio Esposito tradisce dal dischetto

Durante la partita tra Bosnia e Italia, alcuni giocatori nerazzurri sono risultati sotto tono. Bastoni ha commesso un grave errore e Pio Esposito ha sbagliato un calcio di rigore. Bastoni e Barella sono stati valutati negativamente nelle pagelle, mentre altri non sono riusciti a distinguersi positivamente in campo. La sfida ha visto diverse criticità tra i giocatori della squadra italiana.

di Francesco Aliperta Bosnia Italia, le pagelle dei giocatori nerazzurri in campo: male Bastoni e Barella. Pio Esposito sbaglia nel momento più importante. L’ Italia non parteciperà al terzo Mondiale consecutivo. Gli azzurri di Gattuso vengono eliminati dalla Bosnia di Dzeko dopo la serie di calci di rigore. Ecco, di seguito, le pagelle dei giocatori nerazzurri in campo. BASTONI 4 – Inutile girarci attorno: la sua espulsione è l’episodio che cambia completamente la partita. Un errore che arriva nel momento migliore degli azzurri, subito dopo il vantaggio firmato da Kean. BARELLA 5,5 – L’impegno non manca mai e si fa trovare al posto giusto al momento giusto in occasione del primo gol azzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bosnia Italia, le pagelle dei nerazzurri in campo: gravissimo errore per Bastoni. Pio Esposito tradisce dal dischetto Articoli correlati Italia Irlanda del Nord, le pagelle degli azzurri: Barella, Esposito, Bastoni e Dimarco i nerazzurri in campoCalciomercato Inter, occhi in Argentina per un nuovo Lautaro: per la difesa piace quel giocatore del River Plate! Mercato Inter, nel mirino un altro... Bosnia Italia, Pio Esposito si prepara al duello con Retegui, le condizioni di Bastonidi Redazione Inter News 24Bosnia Italia, il Commissario Tecnico Rino Gattuso valuta una rivoluzione nel reparto offensivo per la finale mondiale... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Bosnia Italia Temi più discussi: Italia, senti Pjanic: Perché esultare? A Zenica faremo il fuoco; Italia, attenta alla Bosnia: stadio piccolo, squadra giovane e Dzeko. Ma l’Italia ha già vinto a Zenica; Il Galles scappa, la Bosnia lo riprende e lo fredda ai rigori: Italia, c'è lo stadio-fortino di Zenica; Le pagelle di Italia-Irlanda del Nord: i migliori e i peggiori della semifinale playoff. L'Italia perde ai rigori contro la Bosnia e non va ai Mondiali. Le pagelle: Gattuso non ha colpe (6,5), disastro Bastoni (4). Dimarco irriconoscibile (5)Per l'Italia continua la maledizione del Mondiale di calcio. Allo stadio di Zenica la Bosnia conquista ai rigori la qualificazione ai Mondiali 2026. Azzurri fuori per la terza edizione ... leggo.it Live Bosnia-Italia 2-1, Pio Esposito sbaglia dal dischettoRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Live Bosnia-Italia 1-1 dopo i primi 90 minuti: a Zenica si va ai supplementari - facebook.com facebook #Bosnia- #Italia 1-1 dopo 90', azzurri in dieci (espulso #Bastoni): si va ai supplementari x.com