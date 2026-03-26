Italia Irlanda del Nord le pagelle degli azzurri | Barella Esposito Bastoni e Dimarco i nerazzurri in campo

Durante la partita tra Italia e Irlanda del Nord, alcuni giocatori provenienti dalla stessa squadra hanno ricevuto riconoscimenti nelle pagelle pubblicate dalla redazione. Tra questi, Barella, Esposito, Bastoni e Dimarco sono stati indicati come protagonisti in campo, con valutazioni specifiche sui loro interventi durante l’incontro. La partita ha visto la presenza di diversi azzurri, tra cui alcuni calciatori provenienti dall’Inter.

Calciomercato Inter, occhi in Argentina per un nuovo Lautaro: per la difesa piace quel giocatore del River Plate! Mercato Inter, nel mirino un altro gioiello della Serie B: è un difensore! Le ultime Rinnovo Carlos Augusto, la situazione si complica. E con il Barcellona su Bastoni. Le ultime Calciomercato Inter, i nerazzurri valutano la cessione di Thuram per questa cifra. I dettagli Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Inter U23, si valuta l’ipotesi di un ritorno di Zanchetta. Riflessioni su Vecchi Primavera Inter, rimonta da urlo contro la Lazio e zona Play-off riaperta: ecco come sta andando l’U-20 di Benito Carbone Settore Giovanile Inter, weekend di pausa per i ragazzi neroazzurri fra Nazionale e turno di riposo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Italia Irlanda del Nord, le pagelle degli azzurri: Barella, Esposito, Bastoni e Dimarco i nerazzurri in campo Articoli correlati Italia, la probabile formazione degli azzurri contro l’Irlanda del Nord: Gattuso riflette, le ultimissimePulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. Leggi anche: Italia Irlanda del Nord LIVE 2-0: raddoppio degli azzurri con Kean! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia Irlanda del Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso alla finale playoffÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord, formazioni confermate: Gattuso punta sulla coppia Retegui-Kean, Pio Esposito parte dalla panchina. Sei d'accordo con la scelta del ct Tu chi avresti schierato in attacco facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com