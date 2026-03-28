Bosnia Italia Pio Esposito si prepara al duello con Retegui le condizioni di Bastoni

Il commissario tecnico Rino Gattuso sta considerando alcune modifiche nella formazione italiana in vista della finale mondiale contro la Bosnia. Pio Esposito si sta preparando per affrontare Retegui nel reparto offensivo, mentre le condizioni di Bastoni sono oggetto di verifica. La partita si svolgerà prossimamente, e la squadra si sta concentrando sulle scelte di formazione per la sfida decisiva.

Inter News 24 Bosnia Italia, il Commissario Tecnico Rino Gattuso valuta una rivoluzione nel reparto offensivo per la finale mondiale contro la Bosnia. L’Italia del calcio respira un’aria di grande attesa dopo aver superato con successo lo scoglio dell’Irlanda del Nord. La rete liberatoria siglata da Moise Kean ha regalato agli azzurri la serenità necessaria per proiettarsi verso l’atto decisivo. Il pass per la Coppa del Mondo 2026 passerà infatti per l’attesissima finale contro la Bosnia, un match da dentro o fuori che sta spingendo il Commissario Tecnico Rino Gattuso. Il decollo di Pio Esposito e le difficoltà di Retegui. Secondo quanto analizzato da La Gazzetta dello Sport, il fulcro del dibattito a Coverciano riguarda proprio l’ attacco Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bosnia Italia, Pio Esposito si prepara al duello con Retegui, le condizioni di Bastoni Articoli correlati Pio Esposito titolare contro la Bosnia? Sky: “Con lui è un’altra Italia”Francesco Pio Esposito potrebbe mettere “in crisi” il ct dell’Italia Rino Gattuso in vista del match di martedì contro la Bosnia, finale play-off per... Playoff Mondiali, Pio Esposito sì o no? Il confronto con Kean, Scamacca e ReteguiPio Esposito deve giocare gli spareggi per il Mondiale? Nel confronto statistico con i suoi compagni di reparto, è il meno prolifico dei quattro per... Tutto quello che riguarda Bosnia Italia Temi più discussi: Pio Esposito o Retegui contro la Bosnia? Le ultime da Coverciano; Dimarco, Pio Esposito e Vicario esultano dopo il rigore della Bosnia: il video; Formazioni Bosnia-Italia: chi gioca titolare la finale dei Playoff Mondiali e le ultime su Retegui, Pio Esposito, Scamacca, Bastoni, Politano e Palestra; Italia, chi gioca titolare contro la Bosnia: modulo, Retegui, Pio Esposito, Palestra, Bastoni, tutti i dubbi di formazione di Gattuso. Al Picco per tifare l'Italia di Pio Esposito. Lo Spezia apre le porte dello stadio per la BosniaMartedì sera i 1047 km che separano La Spezia da Zenica, dove si giocherà un Bosnia-Italia che vale l’accesso al Mondiale di questa. tuttomercatoweb.com Verso Bosnia-Italia: Esposito si candida per un posto dal 1’Ancora uno sforzo, ancora una partita per accedere ai tanto attesi Mondiali che in Italia mancano da due edizioni, esattamente 8 anni. Nella semifinale la Nazionale ha sconfitto l’Irlanda del Nord per ... ilromanista.eu Talento e personalità, Kerim Alajbegovic carica la Bosnia: "L'Italia è una buona squadra ma vinceremo, giochiamo in casa, lo stadio sarà infuocato, sarà una partita brutale" - facebook.com facebook #Alajbegovic carica la Bosnia: "Vinceremo contro l'Italia, sarà una partita brutale" x.com