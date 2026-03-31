Bosnia-Italia Gennaro Gattuso | Chiedo scusa non si meritavano una batosta così

L’Italia ha perso ai rigori la finale playoff contro la Bosnia, disputata a Zenica, e per la terza volta consecutiva non si è qualificata al Mondiale di calcio. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-1 dopo i tempi supplementari, con gli azzurri che hanno fallito la qualificazione in modo definitivo. Il tecnico Gennaro Gattuso ha chiesto scusa per il risultato.

Per la terza volta di fila l'Italia manca la qualificazione al Mondiale di calcio. Gli azzurri hanno perso ai calci di rigore la finale playoff contro la Bosnia disputata a Zenica dopo 1'1-1 dei tempi supplementari. Kean aveva portato in vantaggio gli azzurri al 14' del primo tempo su assist di Barella, nella ripresa Tabakovic al 34' ha firmato il pareggio che prolungato la sfida ai supplementari. Nella lotteria dagli undici metri sono stati decisivi gli errori di Pio Esposito e Bryan Cristante, mentre i bosniaci sono stati perfetti dal dischetto. " Io oggi chiedo scusa, non ce l'ho fatta. I ragazzi non si meritavano una batosta così, hanno corso, hanno lottato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bosnia-Italia, Gennaro Gattuso: "Chiedo scusa, non si meritavano una batosta così" Articoli correlati Gattuso in lacrime dopo Bosnia-Italia: “Chiedo scusa”. E non risponde sulle dimissioniGennaro Gattuso distrutto dopo la sconfitta ai rigori dell'Italia contro la Bosnia che ha sancito la mancata qualificazione ai Mondiali per la terza... Leggi anche: Italia nel baratro: disfatta storica a Zenica, addio Mondiali e bufera su Gennaro Gattuso. “Chiedo scusa”, poi l’ombra delle dimission Una selezione di notizie su Bosnia Italia Gennaro Gattuso Chiedo... Temi più discussi: Italia, i convocati di Gennaro Gattuso per la Bosnia: c'è Cambiaso, fuori Scalvini. La lista dei 23 azzurri; Gattuso fa l'Italia per la Bosnia: Pio e Cristante carte da giocare; Gattuso carica: 'Si deve vivere per notti simili'; Nazionale, Italia dentro o fuori: si gioca tutto in Bosnia. La notte per risorgere o per affondare. Bosnia-Italia, il grande test per Gattuso: la carriera del ct che sogna di riportare gli azzurri ai MondialiBosnia-Italia, il grande test per Gattuso: la carriera del ct che sogna di riportare gli azzurri ai Mondiali ... adnkronos.com Gattuso in lacrime dopo Bosnia-Italia: Chiedo scusa. E non risponde sulle dimissioniGennaro Gattuso distrutto dopo la sconfitta ai rigori dell'Italia contro la Bosnia che ha sancito la mancata qualificazione ai Mondiali per la terza volta ... fanpage.it Qualificazioni Mondiali, Bosnia-Italia 5-2. Gattuso in lacrime: “Chiedo scusa ma è ingiusto” - facebook.com facebook "Chiedo scusa", Gattuso lacrime dopo Bosnia-Italia x.com