convocati italia le scelte del ct gattuso per le sfide dei playoff la lista ufficiale degli azzurri

Il commissario tecnico Gattuso ha annunciato la lista ufficiale dei calciatori convocati dall’Italia per le prossime sfide dei playoff. La selezione include diversi giocatori che si preparano a rappresentare il paese in queste partite decisive. La squadra si riunirà presto per affrontare gli impegni, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione per il torneo internazionale.

Convocati Italia, le scelte di mister Gennaro Gattuso per il playoff. La lista ufficiale degli azzurri chiamati dal ct. Sono arrivate finalmente le scelte ufficiali di Gennaro Gattuso sui convocati del match degli azzurri valevole per il playoff. Di seguito la lista completa. ULTIMISSIME JUVE LIVE Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli); Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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